У Тимошенко не вышло с НАТО, теперь пытается с рынком земли, – блогер

Известный украинский блогер Павло Правый у себя в Facebook объяснил, откуда взялся интерес у Юлии Тимошенко к теме референдума по продаже земли. Блогер предлагает вспомнить 2014 и 2015 годы, тогда Тимошенко требовала немедленного референдума по вступлению в НАТО и тоже палатки ставила – подписи собирала. Сейчас НАТО ее уже не интересует, то тогда тема НАТО была «жизненно необходимой». Сейчас уже нет. Дело в том, что в 2014 году противников вступления в НАТО было больше, чем сторонников, но соцопросы показывали, что это соотношение стремительно меняется. Тимошенко нужно было немедленно добиться референдума именно тогда, чтобы он дал ответ «нет», но количество тех, кто поддерживал НАТО стремительно росло, поэтому этот вопрос политтехнологами Тимошенко был снят с повестки дня.
По словам Павла Правого, теперь Тимошенко заинтересовалась референдумом по рынку сельхозземли потому что опросы показывают пока небольшое преимущество противников рынка над его сторонниками, но это преимущество стремительно тает, поэтому Тимошенко добивается немедленного референдума именно сейчас, чтобы он сказал «нет». Здесь Тимошенко работает не на тех, на кого работала, когда и хотела провести референдум по НАТО. «Мораторий очень выгоден олигархам Варевскому, Суркисам и прочим», – написал блогер.
Он добавляет, что при этом Тимошенко использует любимые методы – запугивание украинцев несуществующими угрозами. Главный посыл: если позволить рынок земли, ее скупят иностранцы, а бедные украинцы останутся ни с чем. При этом Тимошенко не рассказывает, кто сегодня зарабатывает миллионы на украинской земле – это не украинцы, а компания NCH (США), которая имеет 450 тысяч гектаров украинского чернозема, Agricom Group (Голландия) – 40 тысяч гектар гектар, имеет три кластера в Луганской, Черниговской и Ровенской областях, «Чумак» - это шведы, «Агромино» - эстонцы. «Это – лишь верхушка айсберга: Дания, Великобритания, Франция, Австрия, Германия – крупнейшие игроки в украинском агробизнесе. Все здесь успешно и жирно зарабатывают. А бабка, которая сдает им в аренду свои паи, которая получает максимум 4 тысяч гривен в год. Есть еще одна компания «Украинские агроинвестиции», которая владеет 240 тысячами гектаров украинского чернозема принадлежит российскому олигарху Михаилу Прохорову, который главный спонсор «ЛНР», - резюмировал Павло Правый.