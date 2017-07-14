валюта
СпецтемаГеращенко різко відповіла на відеозвернення матері Агеєва

Историк: никто не имеет права диктовать украинцам, какие у них должны быть герои

Историк: никто не имеет права диктовать украинцам, какие у них должны быть герои
Юрий Гудименко, известный историк и блогер, заявил о том, что формирование пантеона национальных героев Украины должно осуществляться только украинцами, и речь идет о внутреннем вопросе, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.

«Никто не имеет права диктовать нашему народу, какие должны быть герои. Это исключительно наш внутренний вопрос. Это должна быть внутренняя дискуссия. Более того, эта дискуссия у нас шла десятилетиями с момента получения независимости», отметил Гудименко. По его словам, украинцы получили право самостоятельно решать, кто должен быть героем, а кто - нет, только в конце перестройки, а до этого эта тема была под запретом, и украинскому народу «навязывали совсем другое». По его мнению, обсуждение таких персон, как Шухевич, Бандера и других, стало возможным после 1991 года, когда Украина обрела независимость.

«До тех пор у Бандеры, Шухевича и прочих был только один возможный образ, официальный: это - пособники нацистов, враги. Вот дискуссия, условно, началась в 1989 году, продолжается до сих пор, будет продолжаться еще долго», заявил историк.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Молдова вимагає виведення російських військ зі своєї території

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
13 июл 2017
8135

Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что сложно сказать точно, чья это была идея – «или пан или пропал» - при согласовании совместного заявления саммита Украина -

14 июл 2017
7960

«Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта

В этом сезоне известный украинский курорт, расположенный на Азовском море, бьет рекорды посещаемости туристами, и люди даже начали жаловаться на то, что на местных пляжах невозможно найти свободные

14 июл 2017
6727

Блогер: пропагандисти випадково розсекретили коханку Путіна (відео)

Блогер Володимир Голишев на власному каналі на Ютуб аналізує «прокол» російських пропагандистів, які випадково трішки підняли завісу таємничості над особистим життям Володимира Путіна, - про це

Последние новости

Россияне считают, что в России все идет правильно (56%), что Путин – прекрасный правитель (81%), а «Единая Россия» - чудесная партия

Политолог: громадам пора подумать об адекватных ответственных мэрах, иначе будет беда

Историк: никто не имеет права диктовать украинцам, какие у них должны быть герои

Омелян сделал важное заявление об украинских аэропортах

У Тимошенко не вышло с НАТО, теперь пытается с рынком земли, – блогер

В Украине могут повысить штрафы за распитие алкоголя и курение в общественных местах

ГПУ расследует факт присвоения средств, направленных на строительство «Стены» на границе с Россией

Клімкін пояснив, чому запровадження віз для росіян не дасть бажаного ефекту

Депутаты решили, что лучше нести бред про неприкосновенность, чем наконец-то дать старт медицинской и образовательной реформе

Нацбанк ухудшил прогноз по росту ВВП в 2017 году

Невідомі у Львівській області підпалили самопроголошений монастир

Пенсионная реформа: в «плюсе» останутся лишь украинцы, вышедшие на пенсию очень давно

Експерт пояснив причину саботування у ВР медичної реформи

Омелян: в Украине будет создан свой собственный лоукостер

Кирилл Сазонов: с Добкиным у «зрадофилов» получился полный провал

В районі Мар’їнки Росія почала використання нової бронебійної зброї

Синоптики: с 15 июля резкое похолодание и сильнейшие грозы

Влада Львова заявила про повне очищення міста від сміття

Гордон: политиков нельзя избирать больше, чем на два срока, - они теряют связь с реальностью

В Украине появилась супер-команда политиков, с которыми не будет скучно, – эксперт

 Новости за день