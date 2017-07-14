Историк: никто не имеет права диктовать украинцам, какие у них должны быть герои

Юрий Гудименко, известный историк и блогер, заявил о том, что формирование пантеона национальных героев Украины должно осуществляться только украинцами, и речь идет о внутреннем вопросе, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Никто не имеет права диктовать нашему народу, какие должны быть герои. Это исключительно наш внутренний вопрос. Это должна быть внутренняя дискуссия. Более того, эта дискуссия у нас шла десятилетиями с момента получения независимости», отметил Гудименко. По его словам, украинцы получили право самостоятельно решать, кто должен быть героем, а кто - нет, только в конце перестройки, а до этого эта тема была под запретом, и украинскому народу «навязывали совсем другое». По его мнению, обсуждение таких персон, как Шухевич, Бандера и других, стало возможным после 1991 года, когда Украина обрела независимость.
«До тех пор у Бандеры, Шухевича и прочих был только один возможный образ, официальный: это - пособники нацистов, враги. Вот дискуссия, условно, началась в 1989 году, продолжается до сих пор, будет продолжаться еще долго», заявил историк.