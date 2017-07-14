Гордон: политиков нельзя избирать больше, чем на два срока, - они теряют связь с реальностью

Дмитрий Гордон, украинский журналист, считает, что многие политики теряют связь с реальностью, если находятся в должности длительное время. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, Гордон считает, что политики теряют связь с реальностью, если находятся на высокой должности больше двух сроков.
«Я абсолютно уверен, что большинство политиков высокого уровня утрачивают связь с реальностью спустя некоторые время. И все их окружение им в этом помогает по одной причине: если начальник будет доволен, ты можешь воровать дальше спокойно, и тебя никто не тронет», заявил журналист. По его словам, у высокопоставленных политиков со временем пропадает критическое отношение к самим себе, из-за чего нередко происходят и психические расстройства, поэтому срок нахождения у власти необходимо ограничивать.
«Конечно, власть опьяняет! Не случайно в цивилизованных странах нельзя быть избранным больше чем на два срока. Начинают происходить психические изменения, отклонения», напомнил Дмитрий Гордон.