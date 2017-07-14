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Когда речь пойдет о медицинской и судебной реформах давайте вспомним и поблагодарим Семенченко и Парасюка, – блогер

Когда речь пойдет о медицинской и судебной реформах давайте вспомним и поблагодарим Семенченко и Парасюка, – блогер
Популярный в Украине блогер и политический эксперт Александр Хоруженко у себя в Facebook пишет о том, что, когда в очередной раз кто-то будет говорить о войне и обстрелах, смерти наших защитников, раненых и пленных не стоит спешить обвинять власть, не спешить обвинять Семенченко и Парасюка, «блокада» которых не освободила пленных, не прекратила обстрелы, нужно винить только себя. Когда речь пойдет о медицинской и судебной реформах давайте вспомним поблагодарим Семенченко и Парасюка.

Ведь своими голосами на выборах именно украинцы сделали все возможное, чтобы Семенченко с Парасюком рассказывали нам примитивные сказки о войне, которую можно завершить просто так, а мы такие опытные политические эксперты в эти сказки аферистов поверили. «Именно мы поверили в одну из самых бредовых сказок кремлевской пропаганды о «нас там нет», «танки с шахт Ахметова», – написал блогер.

Он добавляет, что, когда в следующий раз кто-то будет пафосно-саркастически спрашивать, «Где реформы?», не нужно спешить обвинять власть. Нужно просто вспомнить о дне 13 июля 2017, вспомнить, как люди, за которых украинцы голосовали, как за реформаторов, «антикоррупционные» посты которых украинцы 3 года лайкают в соцсетях, заблокировали судебную и медицинскую реформу.
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