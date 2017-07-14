Политолог: Супрун всегда будет работать в интересах украинцев, но президентом никогда не станет

Джейсон Смарт, известный американский политолог, заявил о том, что Ульяна Супрун никогда не сможет стать украинским президентом, однако ее качества высоко ценят в Соединенных Штатах, поскольку и. о. главы Минздрава работает исключительно в интересах украинских граждан.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, политолог отметил, что Вашингтон всегда будет поддерживать тех украинских политиков, которые активно борются с коррупцией, и Ульяна Супрун – одна из таких людей. «США ищут человека, который не связан с олигархами и не запятнан сотрудничеством с ними. Они ищут человека, который будет здесь работать как европейский политик, но не как проект олигарха», уверен Смарт.
По его словам, за последнее время он успел пообщаться со многими украинскими чиновниками и политиками, и среди них была также и Супрун. «Она не будет президентом, конечно. Но, как человек, она работает для украинского народа. Она ничего не делает для себя, не зарабатывает деньги, не идет против интересов народа и это прекрасно», добавил политолог.