Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что сложно сказать точно, чья это была идея – «или пан или пропал» - при согласовании совместного заявления саммита Украина - ЕС, но она оказалась ошибочной. Невозможно было получить каких-либо дополнительных подтверждений наших европерспектив именно сегодня. Отметим, украинская сторона настаивала на том, чтобы в совместном заявлении прозвучала фраза из преамбулы Соглашения об ассоциации о том, что ЕС «признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор», но представители ЕС не согласились с данной трактовкой.
По словам дипломата, Украина пытается постоянно забегать вперед и требовать «дайте сигнал», от чего устали давно все, даже наши самые преданные партнеры в ЕС. Вадим Трюхан подчеркивает, что не бывает в международных отношениях так, чтобы «все и сразу». Мы и так в этом году получили больше, чем даже любой еврооптимист мог бы помечтать. Безвиз, поддержка целого ряда реформ, сохранение санкций против России, а особенно ратификация Соглашения об ассоциации – это прорыв. При этом не нужно забывать, что в ЕС, как никогда, хватает собственных проблем – BREXIT, непростые отношения с президентом США Трампом, выборы за выборами, которые все время проходят, что называется под давлением популистов и разного рода радикалов и европессимистов.
«Вместо того, чтобы провести успешный саммит, получили, мягко говоря, обычный ни о чем, над которым те же наши заклятые «друзья» россияне будут насмехаться несколько дней, а у европейцев, через наше необоснованное упрямство, останется осадок, и не только в Гааге, но и в других столицах», – написал дипломат. Он добавляет, что все могло бы быть иначе. Достаточно было в тексте Совместного заявления поприветствовать заключение Соглашения об ассоциации, которое вскоре вступит в силу, и получить сильнейший по содержанию совместный политический документ в истории отношений с ЕС.