Ходаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Александр Ходаковский. Бывший командир группировки «Восток», на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что среди боевиков на Донбассе распространяются интересные слухи, - якобы «ЛДНР» объединятся под эгидой Николая Азарова, бывшего украинского премьера, передает replyua.net.
«Некоторое рациональное зерно в этих слухах присутствует, если принимать во внимание два обстоятельства: связь Николая Азарова и Сергея Курченко, и то влияние, которое Курченко получил в результате развития проекта национализации, или взятия под внешнее управление существенной части нашего промышленного комплекса», пишет Ходаковский. По его словам, он многое знает про Александра Захарченко, однако не идет дальше жесткой критики. «Сочувствую тем, кто загорелся взором, усматривая для себя перспективу, но боюсь, что перспектива у них будет, как у Шарика в анекдоте, - который не бросил хозяев, когда все домашние животные сбежали», добавил бывший главарь боевиков.
Его пост прокомментировал Игорь Безлер, еще один бывший главарь боевиков. «А как же дегенерал с бабкой в Рейкьявике, в одиночку берущий украинские блок посты? А по сути - лучше Н.А., чем тупоголовый даун», написал Безлер.