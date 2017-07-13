Эксперт: вариант возвращения Донбасса предельно ясен

Алексей Арестович, военный эксперт, считает, что Украина должна создать определенные условия, при которых возможно возвращение Донбасса. Как передает replyua.net, об этом эксперт рассказал в интервью Апострофу.
«Вариант возвращения, на самом деле, ясен. Нужно просто создавать возможности для него. Можно военным путем захватить, можно комбинированным путем, можно поставить Россию в условия, когда она выведет войска с Донбасса», отметил Арестович. По его словам, существуют три условия, при которых Киев может рассчитывать на возвращение оккупированных территорий. По мнению эксперта, Россия должна согласиться с выводом войск с Донбасса по нескольким причинам, кроме того, в Украина должна сложиться ситуация, при которой станет понятно, что украинцы готовы забрать эти территории. «И третье – когда в самих "ЛНР" и "ДНР" созреет ситуация, когда сильно чаша в нашу пользу склонится, люди уже поймут, что совсем нельзя так. По моим прогнозам, до дозревания этой ситуации – еще минимум год-полтора», уверен эксперт.
Он подчеркнул, что в настоящий момент вернуть Донбасс невозможно, особенно военным путем, поскольку у российской стороны будет превосходство.