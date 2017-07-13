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Політтехнолог розповів, як зняття депутатської недоторканості пов’язано з президентськими амбіціями Луценко

Політтехнолог розповів, як зняття депутатської недоторканості пов’язано з президентськими амбіціями Луценко
Сьогодні ледь не кожен другий, якщо не кожен перший в Україні думає, що Генпрокурор Луценко під жорстким каблуком президента Порошенко і його нинішні антикорупційне шоу узгоджено з гарантом. Як пише політтехнолог Сергій Гайдай у своєму блозі, цілком можливо, що така версія може мати право на існування, але як тоді пояснити, що на поживу Луценко відданий Лесь Довгий? І не треба говорити, що справа в суді розвалиться. Звичайно розвалиться. Луценку ж не посадки важливі – йому важливо створити прецедент, але такі фігури у Порошенко в принципі не для публічної прочуханки з непередбачуваними наслідками. Це не Розенблат якийсь з Дейдеєм. Він відносно Довгого, такого сценарію взагалі не повинен допускати.

Як пише політтехнолог, Лесь Довгий не просто рядовий шахрай з команди Черновецького. Він один з найбільш довірених людей Порошенко. Він то і в «Блок Черновецького» потрапив з подачі Порошенко. Довгий в Раду пройшов під заступництвом самого Порошенка. Він йому округ від конкурентів розчистив і юридичну недоторканість забезпечив. Тому, що Довгий у Раді для Порошенко дуже потрібна і дуже важлива людина. Він контролює голоси «Волі народу». «Якщо Лесь по серйозному образиться – нинішньому президенту буде не до жартів. Він уже в своїй промові з трибуни зазначив Луценко, що якщо розбиратися в цих земельних схемах генеральний прокурор може вийти на себе самого», – написав Сергій Гайдай.

Він додає, що шепочуть в закутках влади, що в свої президентські плани Луценко сьогодні збирається об'єднатися з Гройсманом. Вони частенько удвох говорять про проблеми нинішньої влади, а Гройсман давно вже себе людиною Порошенко не вважає, а кажуть ніколи і не вважав. Цікава партія вимальовується: Луценко йде в президенти, а Гройсман знову стає прем'єром.
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