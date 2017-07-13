Писатель: украинцы не могут быть миролюбивой нацией, - это один из мифов

Дмитрий Капранов, известный писатель, заявил о том, что по своему характеру украинцы не могут быть миролюбивой нацией, и то, что украинцы якобы миролюбивый народ, является всего лишь мифом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, писатель отметил, что нужно хорошо подумать и вспомнить, когда украинцы были мирными. «Мирные украинцы и мир в Украине – это, скорее, абстракция, чем правда. Никто не может сказать, когда это было. Ну, да, мы мирные, но когда? Покажи пальцем, когда это было. Поэтому дико одновременно воспитывать с одной стороны на козацком мифе, а с другой, что мы миролюбивые», считает Капранов.
По его словам, многие продолжают говорить о миролюбивости, поскольку Шевченко написал и множество других стихов, являющихся одной из составляющих национальной идеи, однако другой вопрос заключается в том, за что воюют украинцы. В качестве доказательства Капранов рассказал о количестве восстаний в Украине с начала 21 века.