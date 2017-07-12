Дипломат: Украине нужен свой Макрон и своя партия «Вперед, Республика»

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История с рассмотрением вопроса о снятии неприкосновенности с отдельных нардепов окончательно делегитимизировала нынешний состав парламента. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал известный украинский дипломат Вадим Трюхан.По его словам, нельзя же настолько пренебрегать доверием собственных избирателей и падать в глазах наших международных партнеров. «Кто теперь будет удивляться, что американцы и европейцы будут требовать досрочных выборов? Я нет, абсолютно. Проблема только одна: по нынешнему закону о выборах и при нынешнем составе ЦИК получим хуже состав – более циничный, более пестрый, более радикальный и абсолютно антигосударственный», – отметил дипломат.Он высказал убеждение, что сейчас время отложить все накопившиеся законопроекты и требовать от президента и Верховной Рады обеспечить принятие нового закона о выборах и сформировать новый состав ЦИК. После этого – перезагрузка Верховной Рады и новое правительство. По словам дипломата, было бы неплохо, если бы всем нынешним депутатам и министрам было запрещено законом баллотироваться снова. «Украине нужен свой Макрона и своя партия «Вперед, Республика», в списке которой не было бы ни одного действующего чиновника, только успешные авторитетные люди из других сфер и гендерный баланс 50 на 50», – подытожил Вадим Трюхан.