Блогер: самая большая мечта – получить пиар здорового общества

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох у себя в Facebook пишет о том, что есть много людей, которые говорят, что министр инфраструктуры Омелян с рюкзачком, бегущий пешком на деловую встречу – это пиар. Тоже самое с президентом, который вдруг неожиданно устраивает презентацию книги малоизвестных авторов в ветеранском пиццерии – это пиар. Когда подразделение полицейских, как сегодня в Одессе, приходит в момент острого дефицита крови для госпиталя, на станцию, это тоже кто-то назовет пиаром.По словам блогера, у каждого есть право называть что-то пиаром, а что-то искренностью власть имущих. Карл Волох отмечает, что он уже много лет ожидает, когда ответственные люди в стране осознают необходимость такого «пиара», потому что это, в отличие от популистического вранья на ток-шоу, «пиар здорового человека».Карл Волох подчеркивает, что, когда прокуроры и судьи пересядут с джипов на короллы, ДУС проведет тендеры по продаже резиденций и передаст в Минздрав Феофанию, а депутаты начнут голосовать за каждое представление Генпрокуратуры, то мы получим пиар здорового общества, чего бы очень хотелось.