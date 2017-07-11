валюта
СпецтемаЖурналистка: если бы еще семь лет назад Ляшко сказал, то, что он сообщил сегодня, то его карьера как политика на этом бы закончилась

Блогер: самая большая мечта – получить пиар здорового общества

Блогер: самая большая мечта – получить пиар здорового общества
Известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох у себя в Facebook пишет о том, что есть много людей, которые говорят, что министр инфраструктуры Омелян с рюкзачком, бегущий пешком на деловую встречу – это пиар. Тоже самое с президентом, который вдруг неожиданно устраивает презентацию книги малоизвестных авторов в ветеранском пиццерии – это пиар. Когда подразделение полицейских, как сегодня в Одессе, приходит в момент острого дефицита крови для госпиталя, на станцию, это тоже кто-то назовет пиаром.

По словам блогера, у каждого есть право называть что-то пиаром, а что-то искренностью власть имущих. Карл Волох отмечает, что он уже много лет ожидает, когда ответственные люди в стране осознают необходимость такого «пиара», потому что это, в отличие от популистического вранья на ток-шоу, «пиар здорового человека».

Карл Волох подчеркивает, что, когда прокуроры и судьи пересядут с джипов на короллы, ДУС проведет тендеры по продаже резиденций и передаст в Минздрав Феофанию, а депутаты начнут голосовать за каждое представление Генпрокуратуры, то мы получим пиар здорового общества, чего бы очень хотелось.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Военный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
11 июл 2017
13802

Военный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Командир одной из воинских частей ВСУ заявил о том, что в случае полномасштабной войны в Украине первыми на фронт призовут тех военных, которые уже воевали на Донбассе, причем это коснется бойцов из

10 июл 2017
7695

Блогер: россияне у Siemens купили нереально дорогой металлолом, а не турбины

Большие знатоки турбинного оборудования, которые доказывали, что среди россиян специалистов по турбинах Siemens пруд пруди – и они их сейчас одной левой соберут теперь молча скучают. Об этом в своем

10 июл 2017
4701

Казанський показав страхітливе фото «звільненого» Вуглегірська

Окупована частина Донбасу занепадає швидше з кожним наступним днем. Доказом цього слугують, зокрема, об’єкти інфраструктури – аеропорти, автостанції, залізничні вокзали. Світлиною одного з таких

Последние новости

Блогер: і все-таки це історичний день

Голосування у ВРУ: Полякова позбавили недоторканності, але без права затримання та арешту

Блогер: самая большая мечта – получить пиар здорового общества

Бабченко про скандальний допис Навального: шкода, що патріоти Гіві і Моторола не дожили

Ким Ахеджаков: пиар Омеляна с треском провалился

Соцмережі про голосування депутатів за зняття недоторканості: сором і пекло

Нардепи відмовили у знятті недоторканності з Лозового

Саша Сотник: дух майбутніх катаклізмів витає у повітрі Москви (відео)

Ляшко вимагає від САП почати розслідування проти генпрокурора Луценка

В Україні почне роботу новий оператор мобільного зв’язку

Чергова істерика Кремля: В МЗС РФ прирівняли запровадження реєстру і електронної реєстрації з «новою Берлінською стіною»

Блогер: це не питання стабільності, це питання виживання

Оприлюднені деталі зустрічі Порошенка з послами НАТО

В СБУ пояснили, в чому саме підозрюють Аєєєва

Через протест учасників АТО перекрито трасу Київ-Чоп

Дейдей – ні, Довгий – так: у ВР проголосували за зняття недоторканності з нардепів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо організації виступів російських артистів в Україні

Березовець: Путін запізнився з повісткою Холодної війни – Білий дім став на її рейки кількома місяцями раніше

Київ розпочне нові переговори з Ryanair

У Siemens заявили, що постачання турбін до Криму здійснювалося без волі компанії

 Новости за день