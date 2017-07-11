Блогер: пришло время вмешаться в ситуацию политике. Ryanair – наибольший лоукостер Европы и этим все сказано

Украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что сегодня многие с умным видом рассказывают об экономике полетов Ryanair из Борисполя. Эксперты рассказывают, что не может государственное предприятие работать себе в убыток.
По словам блогера, таким экспертам следовало бы знать, что, к примеру, еще одно госпредприятие, которое осуществляет пассажирские перевозки тоже убыточное, речь идет о «Укрзализныце». Сергей Марченко отмечает, что убыточность предприятия была постоянно и финансировалось оно за счет доходов от перевозки грузов. Тем не менее, никому не пришло в голову отменять маршруты в условные Луцк или Ромодан потому, что это убыточно. Людям надо как-то передвигаться по стране и поезда ходят. «Укрзализныця» возила и возит граждан дешевле себестоимости не потому что там ленивые менеджеры сидят, а потому, что это политика – не брать с людей больше, чем они могут заплатить, учитывая свои доходы в Украине.
«Приход наибольшего лоукостера Европы в Украину – не экономика, а политика. Именно потому, что государственные предприятия в естественных монополиях должны реализовать государственную политику, экономика в отношении авиаперевозчиков и государственного аэропорта Борисполь не должна быть главным. Главное – стремление украинцев открыть для себя мир и правительство у нас для того, чтобы помочь это стремление реализовать», – подытожил Марченко.