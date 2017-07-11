Политолог: ситуация с Ryanair закончилась в пользу Украины, но не в пользу любителей халявы

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Украинский политолог Тарас Загородний у себя в Facebook пишет о том, что ситуация с Ryanair очень показательна. В Украине привыкли при слове «халява» вспоминать старый социализм и не смущаться от того, что большая компания хочет заработать деньги за счет государственного аэропорта.«Еще вчера эти же люди возмущались, что наши олигархи «доят» госсектор и субсидируют свой бизнес. Еще вчера они орали, что всем нужны равные условия, но при слове «халява» готовы создать отдельные тепличные условия для одной компании. То есть, как делали наши олигархи. Почему тендер на эти условия не объявить? Уверен на такое многие придут», – написал Тарас Загородний.По его словам, еще вчера эти люди орали, что госпредприятия неэффективно управляются, а сегодня фактически заставляют руководство аэропорта совершить должностное преступление и сократить прибыль предприятия в обмен на непонятные обещания «инвесторов». Эти же люди рассказывают, что частники наиболее эффективные и не задаются вопросом, почему частники в «Жулянах» отказали Ryanair, если все так выгодно. «Ryanair конечно молодцы. Поняли, как нужно выкачивать из туземцев деньги. Тут все легко. Никто думать не хочет», – написал политолог.