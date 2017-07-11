Боровой: правильное решение властей, которое повысит безопасность Украины

Константин Боровой, оппозиционный российский политик, считает, что введение биометрического контроля на украинской границе для иностранных граждан повысит безопасность в стране, ведь последнее время она стала проходным двором, и ради такого решения можно даже пожертвовать многим, в том числе и удобством.
Как передает replyua.net с ссылкой на Обозреватель, Боровой подчеркнул, что на самом деле главным неудобством для граждан является то, что они не могут ощущать себя в безопасности в своем собственном государстве, а остальное все – уже мелочи. «Я думаю, что биометрическим контролем власти повышают безопасность. В последнее время Украина превратилась в проходной двор. Убийство Шеремета и прочее – вы обо всем знаете. И биометрический контроль хоть каким-то образом наведет порядок», считает политик.
Он отметил, что даже, испытывая некоторые неудобства, к примеру, когда тебя заставляют на таможне снять обувь, ты все равно знаешь, что доберешься до места, но при этом ты будешь в безопасности. «Мне кажется, что любые решения, которые ведут к изменению сложившейся ситуации – это уже хорошо», подчеркнул Боровой.