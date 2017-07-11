Блогер: не исключено, что известный лоукостер просто хотел «срубить» денег по-тихому

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Известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко у себя в Facebook пишет о том, что история с Ryanair на самом деле не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Сначала лоукостер договаривается о рейсах со Львова – без проблем, ни у кого не возникает никаких вопросов. Далее пытается договориться о том же с Борисполем и Жулянами и тут возникают серьезные вопросы. В итоге контракт срывается – Ryanair устраивает истерику и заявляет об отмене всех рейсов из Украины. При том, что из Киева должно быть 4 рейса, а из Львова – 7, но – отменяет все.Как пишет Дмитрий Вовнянко, все это напоминает банальный шантаж нашего правительства, попытки определенной европейской фирмы «срубить» денег по-быстрому на стране третьего мира, через какую-то схему в юридической или налоговой плоскости. В Европе таких любителей хватает.«Ну, в самом деле, будет ли компания, которая реально рвется на рынок, отменять большинство рейсов из-за того, что не договорилась о меньшинстве авиарейсов – это банально не выгодно, а вот, если целью «отказа» был скандал и давление, то все правильно. Все сходится», – написал Дмитрий Вовнянко.