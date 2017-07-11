Невзоров: мнения российских артистов по этому вопросу Украина может не учитывать

Александр Невзоров, известный российский журналист и публицист, считает, что украинские власти имеют полное право запретить российским артистов въезд на территорию, и при этом они не должны волноваться из-за мнения этих знаменитостей.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, Невзоров подчеркнул, что у него прагматическое мышление, ведь он не является актером или певцом. «Все происходящее я, наверное, вижу в абсолютно реалистических тонах. Вообще, мнению артистов не надо придавать особого значения. Украина сейчас, конечно, имеет абсолютное право на все свои выходки в отношении певцов и певуний, которых она то впускает, то не впускает. Просто потому, что они не понимают, до какой степени сегодня тема Крыма, России, Донбасса кровоточива и болезненна для Украины», подчеркнул журналист.
По его мнению, артисты такие решения воспринимают так же, как и многое другое – к примеру, как игру, в которую можно долго играть, а потом она надоедает, и о ней сразу забывают.