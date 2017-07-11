Сунгуровский: летальное оружие от США не поможет разрешить конфликт на Донбассе

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, в блоге на Новом времени пишет о том, что Путин пока не готов сдать ситуацию, и это может произойти лишь тогда, когда российский президент и все его окружение почувствуют, что подходит конец их режиму, передает replyua.net.
«При этом у режима есть свои преемники. Если даже Путин не будет переизбран на новый срок, его преемник вряд ли окажется лучше. Стоит учесть, что предоставление Украине летального оружия США может стабилизировать ситуацию, но это не разрешит конфликт. Это может стабилизировать ситуацию на линии соприкосновения», считает Сунгуровский. По словам эксперта, летальное оружие нужно Украине не для того, чтобы военные перешли в наступление, а для того, чтобы подавить огневые точки противника.
По мнению эксперта, силовой способ вовсе не значит победу на Донбассе, поскольку вторым эшелоном придут российские войска, и они намного мощнее украинских. Поэтому, как отметил Сунгуровский, Украине сейчас нужны различные мероприятия, начиная с экономических, политических, гуманитарных и социальных.