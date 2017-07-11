Давиденко: Ryanair не привык к тому, что его посылают

Алексей Давиденко, украинский депутат, в блоге на Обозревателе прокомментировал отказ лоукостера Ryanair заходить на украинский рынок, информирует replyua.net.
По словам депутата, Украина уже обречена, поскольку она является страной, где МАУ – выгодный перевозчик, а европейский лоукостер – нет. Он отметил, что лоукостер сам предлагал различные комбинации, заявлял, что украинцы хотят летать в Европу, однако его посылали. «Ryanair к такому разговору не привык! Запомните. Украина не захотела договориться с авиакомпанией, совершающей 1800 регулярных рейсов в сутки на 400 новых самолётах из 86 аэропортов Европы», пишет Давиденко.
По его словам, средний возраст лайнеров этого перевозчика составляет чуть больше пяти лет. «Страна, где выгода одного аэропорта важнее комфорта, удобства миллионов граждан, обречена. Страна, где выгода власти превалирует над выгодой общества, обречена», добавил депутат.