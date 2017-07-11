валюта
СпецтемаПрежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Раймов: я так зауважал «Борисполь»!

Раймов: я так зауважал «Борисполь»!
Дмитрий Раймов, известный украинский политтехнолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал скандал, участниками которого стали аэропорт «Борисполь» и европейский лоукостер Ryanair, сообщает replyua.net.

По словам Раймова, он даже зауважал «Борисполь», поскольку требовали льготы и условия, которых пока нет ни у одной из авиакомпаний Украины, причем ни у иностранной, ни у зарубежной. «Если бы директор государственной компании пошел бы на такое соглашение, его бы просто закрыли в тюрьму за нанесение финансового ущерба (недополученная прибыль) государственной компанией. Так что агрессивная политика Ryanair, демпинги других авиакомпаний, агрессивный выход на рынок – хорошо, но уж как-то в рамках равных условий для других компаний», отмечает политтехнолог.

По его словам, в первую очередь, речь идет о зарубежных компаниях, поскольку за украинские не стоит слишком сильно переживать, ведь им еще несколько лет назад нужна была серьезная конкуренция, но она должна быть не в убыток украинскому бюджету и не в убыток государственной компании.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Журналистка: если бы еще семь лет назад Ляшко сказал, то, что он сообщил сегодня, то его карьера как политика на этом бы закончилась

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
10 июл 2017
20388

Журналистка: если бы еще семь лет назад Ляшко сказал, то, что он сообщил сегодня, то его карьера как политика на этом бы закончилась

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что его фракция будет против любых реформ – пенсионной, медицинской, земельного, какой угодно. Такое решение Ляшко объяснил тем, что Радикальная партия не

10 июл 2017
17478

В Кремлі прокоментували заклик НАТО вивести російські війська з України

Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг закликав Росію вивести війська з території України і припинити підтримувати бойовиків. Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Петром

10 июл 2017
16010

Блогер: российские пропагандисты и их клоуны в Украине получили очень большой удар от Порошенко

Украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook объяснил, почему многих недоброжелателей президента Украины раздражает, что Порошенко приехал в кафе и там получились фотографии, на

10 июл 2017
14997

Журналист: сравните повестки дня в Украине и России и сделайте правильные выводы, кто победитель, а, кто проигравший

Известный украинский журналист и блогер Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что, сравнивая повестку дня этого месяца в Украине и в России можно сказать, что нашей стране есть, чем

10 июл 2017
12225

Бірюков: після візиту генсека НАТО та засідання РНБО мозаїка нарешті склалась

За інформацією replyua.net, відомий український блогер та волонтер Юрій Бірюков навів деякі власні міркування з приводу тенденцій розвитку української держави на найближчі кілька років. Відповідний

Последние новости

Переговоры по Brexit: в Европарламенте угрожают наложить вето

Трамп поддержал ужесточение антироссийских санкций

Расправа за патриотизм: в Донецкой области жестко наказали отца и сына за «Слава Украине!»

Раймов: я так зауважал «Борисполь»!

Своим твиттом Трамп вызвал сочувствие у Путина, – политолог

Пономарь: «Газпром» увидел трудности в реализации своих крупных проектов

Россия является интервентом – сирийский генерал

Столтенберг: НАТО проследит за военными учениями России и Беларуси

«Газпром» хочет избавиться от штрафов, подав санкции как форс-мажор

Украинцев предупредили о грядущей резкой смене погоды

Трамп: дни «Исламского государства» уже сочтены

«Нью-Йорк Таймс» раскопала еще одну завязку близкого окружения Трампа с Кремлем

Цимбалюк: в некоторых случаях то, что выглядит «бл…вом», на самом деле им и является

За известного китайского диссидента вступилась Меркель

Захарова: чтобы понять степень русофобии, достаточно прочитать один твит

Военный пояснил, кого заберут на фронт в случае полномасштабной войны в Украине

Ученые назвали места, которые совсем скоро исчезнут с лица Земли

Користувачі соцмереж шоковані рішенням Ryanair про вихід з українського ринку

В Росії вже погрожують жорсткою відповіддю на запровадження біометричного контролю

Самый большой доход в казну Украины приносит таможня, - озвучены цифры

 Новости за день