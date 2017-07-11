Раймов: я так зауважал «Борисполь»!

Дмитрий Раймов, известный украинский политтехнолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал скандал, участниками которого стали аэропорт «Борисполь» и европейский лоукостер Ryanair, сообщает replyua.net.
По словам Раймова, он даже зауважал «Борисполь», поскольку требовали льготы и условия, которых пока нет ни у одной из авиакомпаний Украины, причем ни у иностранной, ни у зарубежной. «Если бы директор государственной компании пошел бы на такое соглашение, его бы просто закрыли в тюрьму за нанесение финансового ущерба (недополученная прибыль) государственной компанией. Так что агрессивная политика Ryanair, демпинги других авиакомпаний, агрессивный выход на рынок – хорошо, но уж как-то в рамках равных условий для других компаний», отмечает политтехнолог.
По его словам, в первую очередь, речь идет о зарубежных компаниях, поскольку за украинские не стоит слишком сильно переживать, ведь им еще несколько лет назад нужна была серьезная конкуренция, но она должна быть не в убыток украинскому бюджету и не в убыток государственной компании.