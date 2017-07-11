Цимбалюк: в некоторых случаях то, что выглядит «бл…вом», на самом деле им и является

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, прокомментировал отказ лоукостера Ryanair сотрудничать с аэропортом «Борисполь». Как передает replyua.net, об этом Цимбалюк написал на своей странице в Фейсбуке.
«Иногда то, что выглядит как бл..ство и является этим непотребным делом. Сколько бы украинские чиновники не говорили, что невыгодно, чтобы летали лоукостеры в Украину, верится с трудом в это. Доверия к таким заявлениям ноль. Как это так, - во всех аэропортах Европы Ryanair летают и всем рентабельно, а у нас нет. У нас, что особый воздух или кто-то сильно обнаглел?», пишет журналист. По его словам, у него уже зла не хватает, поскольку самые простые украинские пассажиры сильно проиграли.
По его мнению, дело даже не в названии самой компании, однако это является критерием либерализации рынка. Также Цимбалюк отметил, что на ум сразу пришли анекдоты об авиакомпании, и, возможно, «Борисполь» слишком серьезно воспринял одну из этих шуток. «Если кто-то хочет, чтобы труп его жертвы не нашли, ему стоит просто сдать его в багаж на рейс Ryanair», отмечает журналист.