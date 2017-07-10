П’ятигорець: тверезий погляд на скандал з Rayanair

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За інформацією replyua.net, в соціальних мережах продовжують обговорювати скандал навколо аеропорту «Бориспіль» та міжнародного лоукост-авіаперевізника «Rayanair».Так, вітчизняний блогер Денис П’ятигорець наголошує, що прагне об’єктивної оцінки того, що сталось. Для цього він вивчив чимало аналітичних статей, прочитав прес-релізи як від перевізника, так і від аеропорту. Загалом, вся вивчена інформація дозволила зробити висновок, який, за словами блогера, не претендує на звання істини в останній інстанції, а лише є його суб’єктивною думкою. Отже, цей висновок такий: тьфу, блін!Блогер Сергій Лесіпов наголошує, що для держави, яка перебуває в такій інфраструктурній дупі, Україна дозволяє собі забагато. У такій ситуації всій компанії Rayanair потрібно ноги мити за згоду ввійти на український ринок. Блогер та чиновник Ігор Стокоз наголошує, що йому важко судити хто правий, а хто винуватий у цій ситуації. Але він точно знає, що летіти за 30 євро значно дешевше, ніж за 500 доларів. Деякі блогери знайшли і позитивні сторони у цьому скандалі – зокрема, блогер під ніком Chlek Khina наголошує, що «Бориспіль» діяв виключно в національних інтересах: відтепер сотні тисяч українців, яким немає чого їсти, не полетять до Польщі мити унітази.