Блогер: россияне у Siemens купили нереально дорогой металлолом, а не турбины

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Большие знатоки турбинного оборудования, которые доказывали, что среди россиян специалистов по турбинах Siemens пруд пруди – и они их сейчас одной левой соберут теперь молча скучают. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко. По его словам, все байки об изготовлении турбин на территории РФ – это сказки для людей, которые совсем ничего не знают об особенностях технологий такого уровня.По мнению блогера, очевидно, что турбины те, которые оказались в Крыму, - таки Siemens и россияне просто обманули немцев о назначении оборудования. «Теперь главный вопрос, Siemens что, действительно, продавая россиянам турбины, не предполагал, что может нарушить санкции? Не предполагал, что россияне попытаются его просто кинуть?», – задается вопросом Вовнянко.Он добавляет, что Siemens очень хорошо перестраховался, заявив, что не будет осуществлять какие-либо поставки или услуги для установки, ввода в эксплуатацию или предоставления гарантийного обслуживания для данного оборудования, а, чем становятся турбины без услуг Siemens по установке, вводу в эксплуатацию и гарантийного обслуживания? Они становятся горой нереально дорогого металлолома, за который россияне уже отдали приличную сумму.