«Злочинна влада» підкупила Тіллерсона

Відомий український блогер і журналіст Павло Правий у себе в Facebook пише про те, що зрозуміти так званих «борцунів» або ж опозиціонерів дуже важко. З офіційним візитом приїжджає в Київ Держсекретар США Рекс Тіллерсон і чітко й гучно заявляє: «Ми задоволені успіхом реформ в Україні і вважаємо, що Україна зробила дуже багато за останні три роки, залишається лише побажати не збавляти темп».
«Пане Саакашвілі. Пані Тимошенко. Панове більш дрібні представники виду «борцун карликовий звичайний», поясніть мені – Держсекретаря США теж «злочинна влада» підкупила?», – задається питанням Павло Правий. Він додає, що, якщо вірити логіці Тимошенко чи Саакашвілі, то Тіллерсон відразу з аеропорту поїхав і отримав свої вічно зелені долари від влади за те, щоб видушити з себе перед камерами похвали про успіх реформ. Є ще варіант, що мільйони він отримав від так званих «реформаторів», з якими Держсекретар зустрівся перш ніж зустрітися з Порошенком.
Пало Правий наголошує, що, якщо українська опозиція вважає ці реформи «геноцидом українського народу, чи не час прямо і відверто висловити адміністрації США своє обурення і поставити вимогу забиратися геть?».