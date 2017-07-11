Предупреждение Януковичу: возможно заказное убийство

Елена Рыковцева, известная российская журналистка, предупредила беглого украинского президента о возможном готовящемся убийстве, отметив, что ранее он выступил со скандальным обвинением в адрес властей Украины, которые, по его словам, якобы своими руками сдали Крым России.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Рыковцева оценила «силу фразы», брошенной российским пропагандистом Дмитрием Киселевым. Она прокомментировала пост Николай Руденского на его странице в Фейсбуке. «Тут на днях Янукович обругал украинскую власть за то, что она позволила Крыму стать русским. И это тот Янукович, который сам все сдал и бежал!», написал Руденский фразу пропагандиста.
«Ого. Ничего себе Яник разболтался. Как бы не прикончили его по заявкам Соловьева», ответила Рыковцева на заявление ведущего Соловьева. Напомним, что Янукович бежал из Украины в начале 2014 года, и в настоящее время находится в РФ.