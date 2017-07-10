Журналист: сравните повестки дня в Украине и России и сделайте правильные выводы, кто победитель, а, кто проигравший

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп выступил с заявлением после встречи с Путиным

Известный украинский журналист и блогер Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что, сравнивая повестку дня этого месяца в Украине и в России можно сказать, что нашей стране есть, чем гордиться в отличии от наших северных соседей. Повестка дня РФ свидетельствует только об одном – слабости путинского режима. По словам блогера, Кремль зависит от результатов выборов на Западе, от настроения Трампа, от того, что делает Украина, зависит от планов Китая и от настроения ваты он тоже очень сильно зависит, вдруг завтра разлюбит, а еще он зависит от цен на нефть и прыти американцев вышвырнуть «Газпром» с европейского газового рынка.Алексей Заводюк отмечает, что Россия начала вплотную зависеть от кого-то, а значит – ослабевать. Дошло до того, что российские СМИ обсуждают встречи Путина на Западе и их продолжительность, но не обсуждают результаты этих встреч, потому что результатов нет и даже не предвидится. С Путиным ведут долгие переговоры регулярно и ни о чем. С Украиной же Запад обсуждает и реализует вполне конкретные вещи: реформы, безвиз, модернизация армии, вступление в НАТО, интеграция в ЕС, совместные действиях против Путина, обсуждаются пути деоккупации Крыма и Донбасса, обсуждаются новые санкции против Путина и много чего еще.«Кремль долго надувал щеки, вызывал Запад на конфликт и заявлял о себе как о об одном из центров мировой геополитики, но, когда Запад проснулся и начал этой самой геополитикой заниматься всерьез, оказалось, что кроме надувания щек Россия ответить ничем и не может. Ничем кроме телевизионных соплей», – резюмировал журналист.