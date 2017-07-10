Украинскому правящему классу есть ради чего блокировать реформы, – журналист

Известный украинский журналист и блогер Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что украинскому правящему классу есть ради чего блокировать реформы. По словам Заводюка, если в стране действительно провести быстрые, радикальные и успешные реформы то 90% тех, кто сегодня у власти потеряет свои кресла у власти и останется ни с чем, без возможности и дальше «доить корову» под названием Украина.
Более того, отмечает журналист, многие из тех, кто сегодня ездит в дорогих авто и заседает в высоких кабинетах могут сменить уютные апартаменты на скамью подсудимых. Они лишатся власти, привилегий, внимания населения к своим персонам, а кто-то лишится столь дорогих им коррупционных схем. «Этим ребятам есть что терять от реформ, поэтому многие из них, в телевизоре говорят про реформы, а на самом деле, что есть сил эти реформы тормозят», – написал Алексей Заводюк.
По его словам, в США не по наслышке знают хитрость и предприимчивость украинской власти, прекрасно понимают, зачем многие украинцы пытаются прийти к власти, поэтому начинают менять тактику, будет меньше пряников и больше кнута.