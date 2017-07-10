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Блогер: российские пропагандисты и их клоуны в Украине получили очень большой удар от Порошенко

Блогер: российские пропагандисты и их клоуны в Украине получили очень большой удар от Порошенко
Украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook объяснил, почему многих недоброжелателей президента Украины раздражает, что Порошенко приехал в кафе и там получились фотографии, на которых изображен президент с радостными украинцами.

По мнению блогера, все дело в том, что об этом приезде на перед не сообщали и не афишировали, а, если бы сообщили, то туда бы привлекли массовку в виде «патриотов в форме», «киевлян, которые хотят пройти поздороваться, но их не пускают через забор и охрану», «недовольные липецкой фабрикой и конфетами» и другие протестующие из известных организаций, которые спонсирует Медведчук, Тимошенко и прочие.

Мирослав Олешко отмечает, что всего этого цирка не было и получилась замечательная встреча украинских граждан со своим президентом, которые были рады его обнять, поблагодарить за работу и службу Родине и сфотографироваться на память. «Вместо видео, которые пробилось бы в ТОП ютуба аля «Порошенко убегает от разгневанных граждан», хотя он даже к той нагнанной массовке подходил и пытался с ними поговорить, появилось видео, где все как одна большая украинская семья. Очень большой удар по пропаганде и клоунам, которые на следующий раз будут нагонять еще больше массовки», – написал блогер.
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