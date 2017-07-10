валюта
СпецтемаБлогер: пресс-конференция Лаврова по итогам переговоров Трампа и Путина стала одной из самых грустных в его карьере

Журналистка: если бы наш успех в НАТО измерялся только генуборкой у парламента – мы бы точно всех догнали и перегнали

Журналистка: если бы наш успех в НАТО измерялся только генуборкой у парламента – мы бы точно всех догнали и перегнали
Известная украинская журналистка и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что «совок» познается в деталях, которых в Украине еще слишком много. Первой – это программа, согласно которой Генсек НАТО должен выступить с напутственным словом перед нашими парламентариями.

Как пишет блогер, в это время площадью совсем недалеко от Рады ходят двое уборщиков. Один собирает в совок сухой опавший цвет липы, другой ходит с пластиковой бутылкой, поливает мрамор – протирает пыль тряпочкой, чтобы тот самый мрамор блестел от солнечных лучей. По словам журналистки, на фоне всей этой картины не хватало только людей, которые красят заборчик и белят деревья в Мариинском парке.

«Если бы наш успех в НАТО измерялся только генеральной уборкой у парламента – мы бы точно всех догнали и перегнали. В одной из моих школ учеников перед приездом проверяющих из управления образования, заездами гостей – заставляли грести листья, копаться в подвале и мыть грязную посуду, из которой кто-то поел. Качества образования это не добавляло, но местные заучить были уверены, что все в порядке», – резюмировала Марина Данилюк-Ярмолаева.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Трамп выступил с заявлением после встречи с Путиным

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили
Важное за сутки
09 июл 2017
9817

Пушков: на встречу с Порошенко Тиллерсону нужно было брать побольше валидола

Алексей Пушков, известный российский сенатор, прокомментировал встречу Рекса Тиллерсона и Петра Порошенко, отметив, что госсекретарю США понадобится много валидола, чтобы «все это выслушать». Как

10 июл 2017
8630

Холодницкий рассказал о бегстве из Украины депутата, которого собираются лишить неприкосновенности

Назар Холодницкий, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины, заявил о том, что один из депутатов, представленный к лишению неприкосновенности, не будет ждать голосования по

Последние новости

Військові сили США, Японії та Індії почали наймасштабніші спільні навчання

Украинскому правящему классу есть ради чего блокировать реформы, – журналист

Блогер: российские пропагандисты и их клоуны в Украине получили очень большой удар от Порошенко

«Недостатньо м’яса»: Пєсков про процес підготовки до переговорів у «нормандському форматі»

В Кремлі прокоментували заклик НАТО вивести російські війська з України

Сьогодні відбудеться закрите засідання РНБО, на якому буде вирішуватися подальша доля Донбасу

Журналистка: если бы наш успех в НАТО измерялся только генуборкой у парламента – мы бы точно всех догнали и перегнали

Американські ЗМІ повідомили про сутичку Трампа з Путіним під час зустрічі, у Кремлі це спростували

Виктор Таран: последняя парламентская неделя расставит все точки над «і»

Крим росіянам не потрібен – публіцист

Журналистка: если бы еще семь лет назад Ляшко сказал, то, что он сообщил сегодня, то его карьера как политика на этом бы закончилась

Синоптик: жара начнется уже завтра, но продлится всего несколько дней

В одном из районов Киева отключают водоснабжение

Из-за массового отравления суши в Киеве резко падает посещаемость японских ресторанов

Вчені пояснили, що допоможе найкраще позбутися безсоння

Невідомі в масках здійснили напад на учасників лекції про трансгендерність у Києві

Вперше в історії України: у Нацгвардії показали десант спецназу з літака Ан-26

Через шахрайство на лаві підсудних опинився помічник депутата партії Ляшка

СМИ: Россия может отозвать своего постоянного представителям в НАТО

Україну відвідає кардинал з Ватикану: стало відомо про мету і програму візиту

 Новости за день