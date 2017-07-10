Журналистка: если бы наш успех в НАТО измерялся только генуборкой у парламента – мы бы точно всех догнали и перегнали

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Известная украинская журналистка и блогер Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что «совок» познается в деталях, которых в Украине еще слишком много. Первой – это программа, согласно которой Генсек НАТО должен выступить с напутственным словом перед нашими парламентариями.Как пишет блогер, в это время площадью совсем недалеко от Рады ходят двое уборщиков. Один собирает в совок сухой опавший цвет липы, другой ходит с пластиковой бутылкой, поливает мрамор – протирает пыль тряпочкой, чтобы тот самый мрамор блестел от солнечных лучей. По словам журналистки, на фоне всей этой картины не хватало только людей, которые красят заборчик и белят деревья в Мариинском парке.«Если бы наш успех в НАТО измерялся только генеральной уборкой у парламента – мы бы точно всех догнали и перегнали. В одной из моих школ учеников перед приездом проверяющих из управления образования, заездами гостей – заставляли грести листья, копаться в подвале и мыть грязную посуду, из которой кто-то поел. Качества образования это не добавляло, но местные заучить были уверены, что все в порядке», – резюмировала Марина Данилюк-Ярмолаева.