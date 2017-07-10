Журналистка: если бы еще семь лет назад Ляшко сказал, то, что он сообщил сегодня, то его карьера как политика на этом бы закончилась



Лидер Радикальной партии





«Сейчас даже не стоит рассуждать, что Ляшко неголосованием своей фракции просто пытается надавить на коалицию, чтобы спасти своих депутатов от Генпрокуратуры. Более интересно так, что он вообще решился нести такую ерунду, потому что, если он решается говорить подобную ахинею, это значит, что чувствует некоторую поддержку электората к подобной риторики. И это печально», – написала Ольга Лень.



По ее словам, если часть электората уже может поддерживать такие заявления, то это свидетельствует о сильной деградации общества. Если бы еще семь лет назад политик сказал, что он против любых реформ, а только надо всем раздать больше денег, то его карьера как политика на этом бы закончилась и он бы пожизненно перешел в категорию полит-фриков, а сейчас с рациональность у общества проблемы.

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Прежде, чем встретиться с Порошенко Тиллерсон провел в Киеве еще одну встречу

Срочно: Казанський: днями в РФ відбулась важлива подія, яку в Україні майже не помітили Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что его фракция будет против любых реформ – пенсионной, медицинской, земельного, какой угодно. Такое решение Ляшко объяснил тем, что Радикальная партия не хочет реформ пока не решен вопрос преодоления бедности. Как пишет у себя в Facebook известная украинская журналистка и телеведущая Ольга Лень, пока непонятно, как Ляшко без системных изменений планирует преодолевать в стране бедность. Просто – всем раздать больше денег. Просто повысить зарплаты и пенсии. Вот так! Магическим образом деньги должны взяться из воздуха.«Сейчас даже не стоит рассуждать, что Ляшко неголосованием своей фракции просто пытается надавить на коалицию, чтобы спасти своих депутатов от Генпрокуратуры. Более интересно так, что он вообще решился нести такую ерунду, потому что, если он решается говорить подобную ахинею, это значит, что чувствует некоторую поддержку электората к подобной риторики. И это печально», – написала Ольга Лень.По ее словам, если часть электората уже может поддерживать такие заявления, то это свидетельствует о сильной деградации общества. Если бы еще семь лет назад политик сказал, что он против любых реформ, а только надо всем раздать больше денег, то его карьера как политика на этом бы закончилась и он бы пожизненно перешел в категорию полит-фриков, а сейчас с рациональность у общества проблемы.