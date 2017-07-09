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Блогер: надеюсь, «украинские реформаторы» вспомнили Тиллерсону про багамский «Exxon Neftegas» и «Сахалин-1»?

Блогер: надеюсь, «украинские реформаторы» вспомнили Тиллерсону про багамский «Exxon Neftegas» и «Сахалин-1»?
Сегодня Госсекретарь США Рекс Тиллерсон с рабочим визитом посетил Киев и перед переговорами с Порошенко провел одну очень занимательную встречу со сторонниками реформ в Украине во главе которых оказался нардеп Мустафа Найем. После встречи с Тиллерсоном Найем сам поспешил сообщить у себя в Facebook о переговорах с Госсекретарем. Как пишет у себя в Facebook блогер Антон Швец, реформаторы Мустафа и Каленюк наверняка упрекнули Тиллерсона за то, что он являет собой отличный пример сращивания бизнеса и государства?

«Задавали ли Тиллерсону «украинские реформаторы» неудобные вопросы про багамский «Exxon Neftegas» и «Сахалин-1»? Сказали ему подробности коррупционной сделки по добыче нефти в Иракском Курдистане, которую он провернул? Ту самую, которую Рейтерс доблестно расследовал? За дружбу с Сечиным они Тиллерсону предъявили смело, я надеюсь? Прямо вот в глаза прямо, да?», – задается вопросами блогер.

По его словам, также реформаторы, наверное, сказали Тиллерсону, что помогут своим американским антикоррупционным побратимам всячески расследовать лоббистские и не только действия Тиллерсона по отмене санкций в части работы «Эксон» с «Роснефтью»? Антон Швец отмечает, что, если так и сделали, то наши реформаторы – настоящие молодцы с твердой позицией, побольше бы нам таких новых лиц в политике.
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