Блогер: если хотите сделать пакость президенту – нагадьте под витриной Roshen, а не поджигайте пиццерии защитников

В Днепре неизвестные подожгли летнюю площадку пиццерии Pizza Veterano. Как пишет на своей странице в Facebook блогер Марина Данилюк-Ярмолаева, по факту – назло Порошенко, который недавно посетил пиццерию, сделали пакость бойцам АТО. Тем самым, которые стартап придумали, нашли средства для организации, искали помещение и переучились с минометчиков на пиццайол.
По словам блогера, это успешная история людей, которые после войны не спились, не развалили свои семьи, не деградируют до состояния овощей. «О Veterano много рассказывали в нашей прессе. Писали американские СМИ. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон завтракал в той пиццерии», – отметила блогер. Она добавляет, что Порошенко действительно не раз бывал в пиццерии, но, зачем же так мстить президенту, если куча других способов, как сделать ему пакость, например, нагадить под витриной Roshen.
Марина Данилюк-Ярмолаева подчеркивает, что совсем непонятно каким местом к борьбе с «барыгами» – поджог чисто ветеранского бизнеса, построенного с нуля. «Причем здесь поджог бизнеса атошников в Днепре – где положительный пример может вдохновить атошников стать предпринимателями и варить кофе, а не брать ружье и гонять в пьяном угаре родню», – резюмировала блогер.