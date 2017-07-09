Волонтер: пока не будет восстановлено украинское телевещание в «ЛДНР», люди останутся под российской пропагандой

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей будут находиться под российской пропагандой до тех пор, пока украинские власти не восстановят государственное телевещание на этих территориях.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, об этом заявил Андрей Рымарук, волонтер «Повернись живим». По его словам, необходимо на государственном уровне решать вопросы информационной политики, а не доводить до того, чтобы этим занимались обычные граждане на добровольных началах. «Появилась новость о том, что бойцы ВСУ на Светлодарской дуге начинают изучать улицы Дебальцево. Заявили, что оккупанты проводят учения по эвакуации из Донецка и Луганска», отметил волонтер.
По его словам, если власти запускают именно такую информационную политику, то о таких новостях должны узнавать жители Луганска, Донецка и всех остальных оккупированных населенных пунктов, однако для украинского народа это будет очередным пшиком и не более. «Мы уже в наступление не можем пойти третий год подряд. Окопная война как была, так и осталась», заметил Рымарук.