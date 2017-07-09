Невзоров: теперь уже нельзя украинцев назвать «не вполне полноценными»

Александр Невзоров, российский публицист и журналист, заявил о том, что Украина получила безвизовый режим со странами ЕС, и это самое важное событие, после которого уже нельзя сказать, что украинцы «не совсем полноценные».
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Невзоров подчеркнул, что получение безвиза – это радикально важное событие в том, что касается евроинтеграции Украины, и важность такого события даже невозможно с чем-то сравнивать. «Потому что до тех пор, пока вы были отделены ключами, запорами, формальностями пограничного оформления и другими трудностями для людей, до тех пор вы были не вполне полноценны – как не вполне полноценны мы, как не вполне полноценны все те, кто не имеет возможности по собственному усмотрению и желанию отправиться в колыбель науки, в колыбель цивилизации – в Европу», отметил публицист.
Напомним, что ранее Невзоров призвал не обращать внимания на заявления Стивена Хокинга, британского астрофизика, о грядущей катастрофе на Земле. Астрофизик заявлял, что из-за Трампа, который вывел США из Парижского соглашения, Земле грозит глобальная катастрофа.