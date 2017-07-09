Невзоров о заявлении Хокинга: Хокинг – не климатолог, он не может обвинять в чем-то Трампа

Александр Невзоров, российский журналист, прокомментировал заявление британского астрофизика Стивена Хокинга о том, что выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату приведет к глобальной катастрофе, отметив, что эти вопросы Хокинг не может рассматривать, поскольку он не является климатологом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Невзоров подчеркнул, что человечеству не нужны какие-то особенные причины для гибели, и рано или поздно люди исчезнут с лица Земли, но Дональд Трамп точно не будет виноват в этом. «Хокинг – блистательный астрофизик, замечательный и действительно много сделавший в своей области, но он не климатолог. Но мы понимаем, что самый великий геолог или самый блистательный физиолог абсолютно слеп в вопросах, которые находятся не в его плоскости и пребывают где-то рядом», заявил журналист.
По его словам, в последнее время Хокинг уже начинает злоупотреблять своим авторитетом, предсказывая то одну, то другую катастрофу. По мнению Невзорова, людям не нужно всерьез воспринимать заявления этого ученого, к тому же, астрофизик уже «на каждом углу талдычит о колонизации других планет, как будто не знает о том, что сейчас у людей нет таких технологий».