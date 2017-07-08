Пора заканчивать с позорным оккупированным положением Киева, – политолог

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27 июля УПЦ Московского патриархата планирует провести на Владимирской горке молебен и крестный ход, призывая к миру. Как отметил украинский политолог Алексей Голобуцкий в эфире одного из украинских каналов, поближе к дате опять поднимут вой о «готовящихся провокациях», опять заставят тратить деньги налогоплательщиков на тысяч 5 вооруженной охраны и все это – только чтобы еще раз обвинить «киевскую хунту» в «обстрелах мирного Донбасса».Как отметил Голобуцкий, даже, если им уже согласовали разрешение – никогда не поздно отменить «в связи с повышенной напряженностью в обществе и ожидаемыми массовыми протестами». «Пора заканчивать с позорным оккупированным положением Киева: в воюющей стране свободно ведет пропаганду и собирает деньги с украинцев на убийство украинцев же порядком военизированная структура врага, да еще и освобожденная от коммунальных платежей и налогов», – отметил политолог.По его словам, пришло время все-таки закончить вопрос, который неоднократно поднимался на заседании СНБО и лично Турчиновым и провести процедуру запрета «из соображений нацбезопасности».