Блогер: оказалось, что я украинец, и мне теперь придется ненавидеть москалей

Илья Варламов, известный российский блогер, обладающий весьма экзотической внешностью, прошел тест ДНК, который показал, что самая большая доля его крови – украинская.
Как передает replyua.net, об этом блогер сообщил на своем сайте, также отметив, что в нем много и белорусской крови. «Это просто невероятно… Виявляється, я – українець!.. І що ж це виходить... що мені тепер доведеться ненавидіти москалів і писати пости про те, що Крим – це Україна?», пошутил Варламов и отметил, что результаты ДНК-теста – это процентное соотношение «всех намешанных в нем кровей». «Самая большая доля – 18 процентов – приходится на этническую группу Украины и Беларуси. Затем идет арабская этническая группа – ее в моей крови почти 13 процентов! Доля русской крови составляет почти 12 процентов, английской – 9,87 процентов, итальянской – 8,55 процентов. Еще я на 4,07 процентов финн, на 4,03 процентов – аравиец, на 3,89 процентов – португалец и на 2,93 процентов – чеченец!», пишет блогер.
Также он добавил, что «по мелочи» он представляет и венгров, и шотландцев, и испанцев, и пакистанцев, и армян. Блогер поясняет – предки жили в Конго, потом попали в Судан, Чад, в Турцию, на Средиземноморье, и лишь уже оттуда – в Европу.