Блогер: Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна

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Як пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook відомий український блогер Сергій Марченко, президент Росії Володимир Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна. Зараз офіційна пропаганда в Росії дуже багато уваги приділяє як, де і на скільки хвилин Путін зловив Трампа. Путін і Трамп привіталися в кулуарах і це безсумнівно перемога, Путін і Трамп посміхнулися один одному і це теж перемога, Трамп першим потисну руку Путіну і це безумовно перемога.Сергій Марченко зазначає, що він трошки застав часи СРСР і, як пише блогер, йому важко собі уявити, що таке питання хвилювало б ТАСС навіть при необразливому маразматику пізньому Брежнєві. Питання тоді стояло не скільки хвилин Рейган приділить радянському генсеку, а чи захоче генсек з американським президентом говорити. Тоді це дійсно була країна, з якою рахувалися. Не було ніяких «Великих двадцяток» – була велика двійка з дуже непростимим стосунками. Все вирішувалося не через посмішку та рукостискання.«Тому на сьогоднішні вигинання ботоксного самодержця дивитися і нудно, і приємно одночасно. Жалюгідна копія радянських генсеків», – написав блогер.