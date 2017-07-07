валюта
СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Блогер: Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна

Блогер: Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна
Як пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook відомий український блогер Сергій Марченко, президент Росії Володимир Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна. Зараз офіційна пропаганда в Росії дуже багато уваги приділяє як, де і на скільки хвилин Путін зловив Трампа. Путін і Трамп привіталися в кулуарах і це безсумнівно перемога, Путін і Трамп посміхнулися один одному і це теж перемога, Трамп першим потисну руку Путіну і це безумовно перемога.

Сергій Марченко зазначає, що він трошки застав часи СРСР і, як пише блогер, йому важко собі уявити, що таке питання хвилювало б ТАСС навіть при необразливому маразматику пізньому Брежнєві. Питання тоді стояло не скільки хвилин Рейган приділить радянському генсеку, а чи захоче генсек з американським президентом говорити. Тоді це дійсно була країна, з якою рахувалися. Не було ніяких «Великих двадцяток» – була велика двійка з дуже непростимим стосунками. Все вирішувалося не через посмішку та рукостискання.

«Тому на сьогоднішні вигинання ботоксного самодержця дивитися і нудно, і приємно одночасно. Жалюгідна копія радянських генсеків», – написав блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: неутешительные новости – Путин добился, чего хотел

Срочно: В сети показали, как выглядела Ялта до и после аннексии
Важное за сутки
07 июл 2017
14293

«Боїтеся нас?»: В ефірі росТБ Цимбалюк різко відповів на оцінку пропагандистів конфлікту в Україні

В ефірі однієї з програм телеканалу «Росія 1» відомий український журналіст Роман Цимбалюк спокійно фактами охолодив запал російських пропагандистів щодо подій в Україні, передає replyua.net. На

Последние новости

Блогер: Путін дуже хоче бути схожим на радянських вождів, але схожість ця всього лише карикатурна

Трамп та Путін домовилися про співпрацю щодо України – Лавров

Лавров повідомив, яких домовленостей вдалося досягти РФ та США

Москва недооцінює єдність НАТО – Столтенбрег

ЗМІ повідомили про перші домовленості Трампа і Путіна

Розенблата здали, аби заспокоїти суспільство – Сакварелідзе

Біля посольства Польщі в Києві Росія планувала влаштувати провокації

У серпні почнеться призов до Нацгвардії

Затриманих в Києві провокаторів замовили російські спецслужби – СБУ

Земельна реформа готова на 90 % - Гройсман

Україна ще на один крок стала ближчою до об’єднання з енергосистемою Європи

Проти «Миротворця» порушено кримінальну справу

У Гамбурзі учасники протесту не випустили з готелю Меланію Трамп

У екс-заступника глави АП знайшли 1 млн. доларів під час обшуків

Касьянов: Резолюції ОБСЄ на РФ не вплинуть, потрібні дії

Відомо, за скільки планують купити «дочку» російського Сбербанку

У громадському транспорті Києва будуть нові талони з QR-кодом

Я очікую на позитивні результати співробітництва з Москвою – Трамп

Москва – спонсор тероризму в Україні – ОБСЄ

В Луганську підірвали капітана міліції «ЛНР»

 Новости за день