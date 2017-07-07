Касьянов: Резолюції ОБСЄ на РФ не вплинуть, потрібні дії

У своєму блозі волонтер Юрій Касьянов пише, що прийнятий Парламентською асамблеєю ОБСЄ проект резолюції про деокупацію Криму і частини Донбасу, в якому РФ визнається окупантом українського півострова, ніяк не вплине на ситуацію в Україні. Про це інформує replyua.net.
«Як ОБСЄ може вплинути на Кремль? - Ніяк. Якби в ЄС відмовилися від покупки російських газу і нафти поки РФ не піде з Донбасу, ось тоді Москва дійсно б задумалася. А так нічого не зміниться. Страшні заяви європейців, тупання ногами і колихання кулаками Путіна не зачіпають. Всі ці дурниці повторювалися в історії вже дуже багато разів. Згадайте ту ж окупацію Чехословаччини. Не треба всіх повчати, як треба жити, в той час, коли окупанта просто потрібно гарненько тріснути по голові», - написав Касьянов. Він також додав, що в ситій благополучній Європі ніхто не хоче відмовлятися від російського газу. Разом з цим, продовжив Касьянов, в Україні теж ніхто не хоче перекривати газову трубу, яка проходить по території країни.
«А найгірше те, що ми продовжуємо торгувати з РФ. І завжди знаходяться якісь виправдання, чому ми не можемо цього не робити і не можемо протистояти Росії: у них є ядерна зброя, численні війська, а нам не привезли форму, у нас немає патронів, ми не можемо без їхнього газу, у нас зобов'язання перед Європою, і так далі», - зробив висновок Юрій Касьянов.