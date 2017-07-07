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Депутат: энергоплан США больно ударит по России

Депутат: энергоплан США больно ударит по России
Михаил Бондар, депутат от «Народного фронта», высказал мнение о том, что Соединенные Штаты в ближайшие годы могут ослабить позиции России на европейском энергетическом рынке.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Бондар отметил, что Дональд Трамп, может быть, и против такого сценария, однако его вынуждают портить отношения с Россией. «Вытеснение России – это реально. США ослабят Россию, ослабят влияние Москвы на Европу, в том числе и на Украину. Теперь мы можем рассчитывать на американский антрацит, что тоже минимизирует воздействие России», подчеркнул депутат. Бондар отметил, что практически весь мир склоняет американского президента к тому, чтобы он встал на сторону Украины, а также в том, что касается энергетической независимости Европы от России.

Напомним, что ранее Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты готовы продавать Украине миллионы тонн угля. Также президент заявлял, что хочет видеть Европу энергетически независимой от РФ, и США готовы увеличить поставки сжиженного газа в европейские страны.
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