Западные страны смогут предоставить Украине летальное оружие лишь в том случае, если Украина начнет себя реально защищать. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, об этом заявил Константин Боровой, российский оппозиционный политик.
«Украина делает очень мало для того, чтобы прекратить или изменить ход конфликта. К сожалению, это видно из России и Соединенных Штатов. Украина очень осторожно, дипломатично себя ведет. Это связано с обязательствами перед европейцами и другими проблемами. До тех пор, пока Украина не будет себя реально защищать, помогать ей нет смысла», считает Боровой. По его словам, Запад дает оружие Польше, поскольку напряженность создали не поляки и не американцы, и тем самым США хотят снизить напряженность и усилить безопасность в Польше и во всей Европе.
«Если бы у Украины были эти средства защиты, то сейчас была бы совершенно другая ситуация, и мы не думали бы о том, как защитить Украину от уже давно начавшейся агрессии», добавил Боровой.