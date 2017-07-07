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Романенко о визите Трампа в Польшу: американцы точно не дадут деньги Восточной Европе

Романенко о визите Трампа в Польшу: американцы точно не дадут деньги Восточной Европе
Юрий Романенко, украинский политолог, прокомментировал визит Дональда Трампа в Польшу, отметив, что эта поездка практически ничего не изменила. Как сообщает replyua.net, об этом Романенко написал на своей странице в Фейсбуке.

«Трамп привез контракты, которые ему нужно продать своему избирателю в обмен на гарантии безопасности, которые США и так дали в рамках НАТО. Деньги раздавать американцы Восточной Европе не будут, у них их нет. Но будут строить новые газопроводы. Обама обещал, что Газпром выкинут из Европы? Трамп продолжает курс "папередника" под зорким присмотром МакМастера, Пенса и Мэттиса», пишет политолог. По его словам, раньше была болтовня о демократии и контракты, сейчас остались только контракты, однако, если к власти в США придет демократ, снова начнется болтовня. И так Америка живет уже сто лет.

Что касается Украины, то политолог привел слова Уильяма Браунфилда, замглавы Госдепа, который заявил, что США не будут бороться за Украину, если там будет процветать коррупция. «То, что было очевидно и раньше. Никто не будет спасать нас больше, чем мы готовы спасать себя сами», добавил Романенко.
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