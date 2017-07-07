Трамп поверг Путина в шок, когда в Польше призвал Москву прекратить свои дестабилизирующие акции в Украине, – журналист

В Варшаве, куда заехал президент США Дональд Трамп перед саммитом «Большой двадцатки», мы можем наблюдать как раздваивается президент США. Он не может избавиться от сантиментов к Владимиру Путину, но неумолимые реалии и его окружение заставляют его занимать несколько иную позицию. Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Юрий Луканов. По его словам, Трамп поверг Путина в шок, когда выдушил из себя слова о том, что Польша стала образцовым партнером в сооружении защиты против дестабилизирующего поведения России. Он также призвал Москву прекратить свои дестабилизирующие акции в Украине. До этого он критиковал Россию только один раз в связи с ее деструктивными действиями в Сирии.
Как пишет Юрий Луканов, с первых дней президентства Трамп всячески избегал критики Путина, а во время выборов даже восхвалял его, поэтому можно себе представить, как тяжело ему дались слова критики в адрес Путина. «Понятное дело, что это была домашняя заготовка, а вот, что касается импровизации, то Трамп говорил в своем привычном стиле. Во время пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой, отвечая на вопрос журналистки о хакерском вмешательства России в американские выборы в прошлом году, он сказал, что это может быть Россия, а возможно люди из других стран мира. Фактически он стал адвокатом Кремля», – написал Юрий Луканов.
Он добавляет, что Трамп согласился на встречу с Путиным в узком кругу: он, госсекретарь Тиллерсон, Путин и его министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Многие эксперты уже высказали опасение о том, что такие переговоры могут быть чреваты для Украины. В то же время Юрий Луканов отмечает, что договоренности – это одно, а реальность – совсем другое. В этом месяце в Польшу прибыл из США корабль-газовоз «Clean Ocean» с американским газом. Это не одноразовая акция. Поставка такого газа будет нарастать и это значит, что Европа слезает с российской газовой иглы. Понятное дело, что это работают договоренности времен Обамы, но Трамп должен быть проводником этого процесса.