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Олешко: враги Украины не могут прийти в себя от того, что украинцы поддерживают президента

Олешко: враги Украины не могут прийти в себя от того, что украинцы поддерживают президента
Известный украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что от вчерашней встречи президента Петра Порошенко с украинцами в обычной пиццерии случился огромный взрыв у врагов и предателей Украины.

Как пишет блогер, именно поэтому сетью пронесся целый ураган из вопросов: как так? Украинцы поддерживают президента? Та то актеры! Всех купили! Разве не видно? Это же очевидно! По словам блогера, всем тем, кто разводит подобные разговоры так и хочется сказать, что держитесь, ребята и не сойдите с ума от зависти и неприятной для врагов Украины правды. «Президента действительно поддерживают украинцы, те украинцы, которые понимают, что в их стране война, что в их стране нужна поддержка главнокомандующего, а не безжалостная критика. Эта поддержка и сплоченность нужна ради общей победы над общим агрессором», – отметил Мирослав Олешко.

Он высказал надежду, что в будущем такая встреча пройдет и на Майдане, и в Донецке, и в Севастополе с кучей украинцев, которые будут праздновать победу и освобождение наших земель. «То, что у нас лучший президент и лучший народ – нет никаких сомнений. Только вместе мы сила!», – подытожил блогер.
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