Блогер: турбины Siemens в Крыму – это всего лишь дешевый московский понт

Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook объяснил, почему московский понт дороже денег и, как это связано с появлением в Крыму турбин известного немецкого бренда Siemens. По словам Дмитрия Вовнянко, то, что санкции будут обходить, потому что для этого существует 1001 средство, было очевидно с самого начала. По мнению блогера, нынешние санкции – пустой звук по сравнению с торговой блокадой, которая была объявлена союзниками Гитлеру, даже несмотря на это, британские и американские товары в Германию попадали регулярно.
Как пишет Вовнянко, сейчас известно, что Siemens поставил в марте 17-го четыре турбины российскому «Технопромэкспорт» по процедуре, что санкции не нарушала. Очевидно – в Крыму оказались именно эти агрегаты, но есть одна заковырка, турбина – это не авто «Мерседес», за которым можно по-тихому быстро прийти, купить его, сесть и уехать. Турбина – это высокотехнологическая установка, которую нужно сначала правильно установить – с учетом всех требований от производителя. Также турбина имеет множество различных нюансов в работе, настраивать под которые ее должен только представитель фирмы-производителя, или сертифицированный подрядчик.
Дмитрий Вовнянко отмечает, что именно этого профессионального обслуживания крымские турбины будут лишены. Одно дело – обмануть Siemens, другое – привлечь в условиях санкций туда ее специалистов, но в России, как всегда решили, что их специалисты не хуже, чем немецкие спецы, был бы агрегат, а мастер найдется. «Что из этого получится? Одно из двух. Или, когда ВСУ освободит Крым – турбины заработают, либо – эти турбины автоматически превратятся в памятники. Эти турбины – просто понт. Очень дорогой понт. По-московски, дорогой», – резюмировал блогер.