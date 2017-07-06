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СпецтемаЭксперт: турбины Siemens в Севастополе – это час истины для Украины

Блогер: турбины Siemens в Крыму – это всего лишь дешевый московский понт

Блогер: турбины Siemens в Крыму – это всего лишь дешевый московский понт
Известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook объяснил, почему московский понт дороже денег и, как это связано с появлением в Крыму турбин известного немецкого бренда Siemens. По словам Дмитрия Вовнянко, то, что санкции будут обходить, потому что для этого существует 1001 средство, было очевидно с самого начала. По мнению блогера, нынешние санкции – пустой звук по сравнению с торговой блокадой, которая была объявлена союзниками Гитлеру, даже несмотря на это, британские и американские товары в Германию попадали регулярно.

Как пишет Вовнянко, сейчас известно, что Siemens поставил в марте 17-го четыре турбины российскому «Технопромэкспорт» по процедуре, что санкции не нарушала. Очевидно – в Крыму оказались именно эти агрегаты, но есть одна заковырка, турбина – это не авто «Мерседес», за которым можно по-тихому быстро прийти, купить его, сесть и уехать. Турбина – это высокотехнологическая установка, которую нужно сначала правильно установить – с учетом всех требований от производителя. Также турбина имеет множество различных нюансов в работе, настраивать под которые ее должен только представитель фирмы-производителя, или сертифицированный подрядчик.

Дмитрий Вовнянко отмечает, что именно этого профессионального обслуживания крымские турбины будут лишены. Одно дело – обмануть Siemens, другое – привлечь в условиях санкций туда ее специалистов, но в России, как всегда решили, что их специалисты не хуже, чем немецкие спецы, был бы агрегат, а мастер найдется. «Что из этого получится? Одно из двух. Или, когда ВСУ освободит Крым – турбины заработают, либо – эти турбины автоматически превратятся в памятники. Эти турбины – просто понт. Очень дорогой понт. По-московски, дорогой», – резюмировал блогер.
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