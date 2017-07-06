Дипломат: для чего Тиллерсон приедет в Украину?

9 июля Рекс Тиллерсон прилетит в Киев, и запланированные переговоры он начнет с речи о том, что США продолжат поддерживать суверенитет Украины, однако потом он может заговорить о возможной сделке.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом рассказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине. По его словам, госсекретарь США будет говорить о ситуации на Донбассе, однако такие прогнозы давать рано, поскольку темы для переговоров будут определены сразу после того, как Дональд Трамп встретится с Путиным, иными словами, все зависит только от итогов встречи президентов США и России, которые, собственно, и зададут Тиллерсону повестку дня в Киеве.
«Если президент Трамп не подтвердит ст.5 (устав НАТО, согласно которому нападение на одну страну-члена Альянса считается нападением на весь Альянс) или будет воспринят "слабым" во время его встречи с Путиным, госсекретарю Тиллерсону придется дать много хороших обнадеживающих заявлений в Киеве», считает дипломат. Напомним, что встреча Путина и Трампа состоится завтра после обеда – 7 июля.