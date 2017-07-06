Политик: уже через несколько лет США преподнесут России самый неприятный сюрприз

Дмитрий Некрасов, бывший сотрудник администрации президента России и известный экономист, заявил о том, что через 5-10 лет Россия окажется в глубоком кризисе, и это произойдет по причине того, что Соединенные Штаты вытеснят РФ с европейского газового рынка.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Некрасов подчеркнул, что это серьезно пошатнет и без того непростое положение России. «Могут ли американские поставки заменить российский газ? Могут. Но на это понадобится много времени. Как минимум на строительство инфраструктуры. В перспективе пяти-десяти лет это может стать существенным фактором по вытеснению РФ с каких-то рынков. Хотя на цены это влияет уже сейчас», заявил оппозиционер.
Нужно отметить, что ранее Дональд Трамп, президент США, уже делал заявления о том, что США может нарастить поставки сжиженного газа в Европу, чтобы она стала независимой от российских ресурсов. Также Трамп обещал поставлять уголь в Украину.