Журналист: Украине стоит подумать о введении телесных наказаний в виде публичной порки за «ватничество», «запутинство» и «любовь к России»

Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Алексей Заводюк у себя в Facebook пишет о том, что Украине стоит подумать о введении телесных наказаний в виде публичной порки за «ватничество», «запутинство» и «любовь к России».
Как пишет блогер, если пороть «ватников» плетьми на центральных площадях городов, то через полгода мы забудем о «русском мире» в принципе, не будет всплывать, как сейчас рассказ о том, что декоммунизация – это выдумки хунты и националистов, а Путин – собиратель русских земель. «С такими нововведениями «реинтеграция» и очеловечивание Донбасса пройдет не только быстро, но и весело, а самое главное, результат будет такой, что даже во Львове начнут завидовать патриотической стойкости Донбасса», – отметил Алексей Заводюк.
Он добавляет, что, к сожалению, у него нет права законодательной инициативы, а то бы можно было внести в Верховную Раду проект такого закона и заодно проверить уровень «ватничества» и пророссийскости украинских парламентариев.