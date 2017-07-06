Журналист: зачем МВФ дает деньги стране, в которой их все равно украдут?

Никита Синицин, известный журналист, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал решение Международного валютного фонда, касающееся переноса очередного транша, информирует replyua.net.
«МВФ дает Украине средства, но при этом требует, чтобы Украина боролась с коррупцией, и, если условие для получения транша от МВФ - борьба с коррупцией, это значит, что, по мнению МВФ, ее уровень в стране очень высокий. Возникает вопрос: с какой целью фонд выделяет средства стране, если эти деньги там легко могут украсть?», интересуется Синицин. По его словам, можно допустить, что этот финансовый институт дает деньги государству, где их могут украсть, потому как отдавать этот транш придется обычным людям, а не коррупционерам, и, если давать деньги, которые все равно будет возвращать народ, то зачем тогда требовать от этих самых воров, чтобы они боролись в Украине с коррупцией, то есть, получается, что с самими собой?
«Вам не кажется, что эти европейцы какие-то странные? Проще сразу отдать транш без условий коррупционерам, которые его украдут, а потом требовать его возврата у народа страны», добавил журналист.