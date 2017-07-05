Блогер: запрет ученикам пользоваться Интернетом при подготовке к экзаменам – это шаг назад

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Когда школьникам или студентам запрещают искать ответ на учебный или экзаменационный вопрос в Интернете, это означает, что их искусственно заставляют решать сегодняшние проблемы не завтрашними, а вчерашними методами. Иногда, как педагогический прием, это полезно, но как тотальная система – это катастрофическое ретроградство. Об этом в эфире на одном из украинских телеканалов Отметил украинский писатель и блогер Алексей Паныч.По его словам, в сегодняшнем мире умение решить проблему – это прежде всего умение искать и найти источник информации, где содержится уже кем-то апробировано решение. Слишком много стало информации, чтобы учить детей обрабатывать ее методами, пригодными для индустриальной эпохи.«В то же время надо предлагать ученикам творческие задачи, на которые в Интернете принципиально не подготовлен ответ. Это также будет очень полезен для них опыт. Впрочем, и для учителей и преподавателей также – если они вообще способны изобрести такие задачи, но это уже следующая проблема», – отметил блогер.